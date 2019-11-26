Путин вызвал Миллера и Новака после разговора с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу по вопросам энергетических отношений России и Украины с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и главой Минэнерго РФ Александром Новаком .

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», накануне Путин и Зеленский обсуждали по телефону взаимоотношения стран в сфере энергетики.

«Вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики. Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему», – объявил президент собеседникам.

После встречи официальный сайт Кремля опубликовал краткий релиз: «Рассматривались вопросы российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики»

Кроме взаимоотношений с Украиной, обсуждалась также готовность российского энергетического комплекса к осенне-зимнему сезону.

Напомним, во время вчерашней телефонной беседы президенты России и Украины коснулись проблем с поставками газа на Украину, а также условий подписания нового контракта на транзит российского газа в Европу.

Как сообщал «Новый День», недавно Киев ответил отказом на предложенные российской стороной условия для подписания нового транзитного договора. Действующий контракт истекает 31 декабря 2019 года.

Между тем, в «Нафтогазе» пригрозили конфисковывать российский транзитный газ, идущий в Европу без долгосрочного договора на условиях Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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