Конца пока не видно: Украина поздравила себя с началом сертификации газовой трубы

Украина предварительно одобрила сертификацию нового оператора украинской ГТС. Об этом заявлено как о «большой победе».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о первом шаге на пути анбандлинга (разделения транспортировки и добычи газа) по европейским требованиям сегодня торжественно объявили в Национальной комиссии Украины по осуществлению госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Сообщается, что НКРЭКУ одобрила предварительное решение о сертификации ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ).

«Решение принято. Поздравляем «Оператора ГТС!», – заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, но поспешил добавить, что для окончательной сертификации предстоит ещё выполнить ряд условий.

«Это еще не все документы, не все данные, которые необходимы. Для окончательной сертификации будем работать вместе и готовить другие документы», – ометил Тарасюк.

Предваряя вердикт комиссии, глава ОГТСУ Сергей Макогон уверенно заявил, что после принятия решения Украине уже ничто не помешает продавить новый транзитный газовый контракт с «Газпромом».

«Сегодня у нас очень важный день, мы долго к нему шли. Украина взяла на себя обязательства по проведению анбандлинга еще в 2009 году при подписании Соглашения о присоединении к договору о создании Энергетического сообщества. Также это является требованием закона «О рынке природного газа», который был принят в 2017 году. Это важный шаг не только с точки зрения адаптации европейского законодательства, но и с точки зрения нашего переговорного процесса с «Газпромом» о продолжении транзита», – уверяет Макагон.

Кроме того, он оптимистично добавил, что новый оператор газотранспортной системы Украины сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года – срока окончания действия текущего газового контракта с Россией.

Между тем, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия будет внимательно следить за получением новым украинским транзитным оператором всех европейских сертификатов, без наличия которых не признает ОГТСУ в качестве партнёра по переговорам о транзите российского газа.

Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин выразил сомнение, что Украина успеет до конца года надлежащим образом оформить все документы, разрешающие ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» приступить к работе по перекачке российского газа. В связи с этим он предложил Киеву продлить на год действующий газовый договор между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.11.19

В Крым едет ревизор. / С «Няш-Мяш» покончено: Поклонская заговорила «в Украине» и выступила за аборты. / Разработчики чеченской патриотической соцсети вернули Крым Украине. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»