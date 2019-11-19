Кремль грозит ответить прекращением транзита газа на абсурдные претензии Украины

Абсурдные и неприемлемые судебные претензии Киева и «Нафтогаза» к Москве исключают возможность подписания транзитного контракта на прокачку российского газа в Европу через Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются. Абсурдными и неприемлемыми», – прокомментировал Песков увязку Москвой продолжения российского транзита в следующем году с отказом Украины от многочисленных судебных исков и штрафов.

«Мне нечего добавить к тем пояснениям, которые дал президент Путин в Бразилии на пресс-конференции. Принципиально нового сейчас ничего нет. Если вы помните, он сказал, что, безусловно, существует опасность войти в новый год без соответствующего соглашения», – предупредил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, недавно Владимир Путин по итогам переговоров стран БРИКС в Бразилии отметил, что безотвественный подход украинской компании «Нафтогаз» к переговорам с «Газпромом» не даёт возможности прийти к компромиссу для подписания контракта на транзит газа через Украину в Европу.

По словам Путина, Россия демонстрирует конструктивный подход, предлагая и прямые поставки более дешёвого газа, и не отказываясь от транзита.

«Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы»,– отметил президент.

Однако украинская сторона, в ответ на готовность Москвы к диалогу, демонстрирует бескомпромиссный подход и продолжает инициировать абсурдные судебные иски.

В этих условиях, подчеркнул Путин, существует риск прекращения транзита российского газа через украинскую ГТС.

«Опять «Нафтогаз» предъявил очередной иск в суде. Бред какой-то! Просто обостряют ситуацию. Зачем? Мы же говорим, мы готовы достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать – пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам, она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство,– мы готовы...

Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует»,– предупредил президент России.

Однако, накануне министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что условия, выдвинутые «Газпромом», об обнулении взаимных судебных исков, об отмене наложенных украинскими органами на российскую компанию штрафов, а также об обязательной прямой закупке российского газа Киевом – неприемлемы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.11.19

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