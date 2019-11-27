Транзит – только на наших условиях: Киев рассчитывает добить Москву после победы над Газпромом в Швеции

Киев отвергает все предложения, выдвинутые Москвой Украине по транзиту газа в Европу. Никакого продления действующего договора на год и отзыва судебных исков к «Газпрому» не будет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, новый договор на транзит газа будет заключён исключительно на украинских условиях, которые предполагают огромные ежегодные объёмы прокачки российского газа в Европу на долгосрочный период.

«Два условия, на которых стоит украинская сторона. Первое – это европейские правила. Второе – это вопрос долгосрочного транзита, потому что это вопрос безопасности. Все остальное – это вопрос переговоров между коммерческими субъектами, компаниями», – отрезал Гончарук.

Напомним, сегодня «Газпром» проиграл «Нафтогазу» спор на $2,56 млрд, который длился с февраля 2018 года.

Между тем, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о возможном прекращении транзита российского газа через Украину в Европу, в случае отказа Киева от предложений Москвы.

Отметим, недавно премьер Украины говорил о возможных проблемах с отоплением, если РФ перекроет транзит.

Как сообщал «Новый День», сегодня компания «Укртрансгаз» (входит в структуру «Нафтогаза») заявила, что ГТС Украины оказалась на грани банкротства.

Симферополь, Валентин Карамазов

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