В Австрию съехались газовые делегации России и Украины

Представители России и Украины встретились в Вене и договорились об интесификации газовых переговоров в ближайшие дни.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

«Сегодня в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, руководителей НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».

Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере – урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», – говорится в тексте сообщения.

Как известно, у «Газпрома» и «Нафтогаза» осталось время для заключения транзитного контракта до 13 декабря текущего года, когда заканчиваются сроки резервирования объёмов газа европейскими покупателями на следующий год.

Видимо, в связи с этим стороны договорились работать ближайшие дни в интенсивном режиме.

«Состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни», – отметили в минэнерго России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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