Украинский эксперт: У Газпрома уже нет возможности осуществлять транзит с 1 января

Российской компании «Газпром» не с кем на Украине подписывать транзитный контракт на следующий год.

Независимый от «Нафтогаза» оператор ГТС уже не успевает получить европейские сертификаты, а в продлении ещё на год текущего газового контракта отказано Москве украинским руководством.

Поэтому остановка транзита газа после окончания действующего договора (31 декабря 2019 года) неизбежна.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский эксперт в эенргетической отрасли Борис Марцинкевич.

«Для того, чтобы «Газпром» мог выйти на уровень переговоров, должен появиться партнер по переговорам – независимая от «Нафтогаза» компания, сертифицированная как украинским регулятором газового рынка, так и Европейской ассоциацией регуляторов.

Вот когда появится такой партнер, тогда у «Газпрома» появится хотя бы теоретический шанс вести переговоры. Пока «Газпром» может только проводить консультации и выражать готовность работать по европейским правилам.

Для того, чтобы транзит был, необходимо на это иметь юридические основания. С 1 января 2020 года у «Газпрома» таких оснований нет, у него заканчивается договор с компанией «Нафтогаз» и у него по-прежнему нет партнера по переговорам.

С учетом того, что продолжение транзита без наличия договора означает перемещение материальных ценностей через государственную границу без юридических оснований, что является просто уголовным преступлением, разумеется, «Газпром» не будет этого делать.

Не похожа компания «Газпром» на сборище уголовников, честное слово! Так что при всём желании «Газпрома» заниматься транзитированием газа через территорию Украины, такой возможности юридически нет, физически нет», – приводит слова украинского эксперта «ПолитНавигатор».

Между тем, на Украине уже заявили, что у «Газпрома» и «Нафтогаза» осталось время для заключения транзитного контракта только до 13 декабря текущего года, когда заканчиваются сроки резервирования объёмов газа европейскими покупателями на следующий год.

Напомним, ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что поступающий без контракта на Украину российский транзитный газ не дойдёт до Европы, а будет оформляться как «газ неопределённого собственника» и закачиваться в украинские газохранилища.

Как сообщал «Новый День», президент РФ Владимир Путин выразил сомнение, что Украина успеет до конца года надлежащим образом оформить все документы, разрешающие ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» приступить к работе по перекачке российского газа.

В связи с этим он предложил Киеву продлить на год действующий газовый договор между «Нафтогазом» и «Газпромом». Однако украинская сторона ответила категорическим отказом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.11.19

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