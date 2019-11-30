Украинский участник первой газовой войны предупредил о катастрофе в случае остановки российского транзита

Остановка транзита российского газа через Украину приведёт к самым тяжёлым социальным и экономическим последствиям для «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил экс-глава «Нафтогаза», бывший министр топлива и энергетики Украины, депутат Верховной рады от оппозиции Юрий Бойко.

«Я даже не хочу рассматривать сценарий, когда этого транзитного контракта не будет. Потому что, когда начинают рассуждать, что обрубят транзит, я, как участник первой газовой войны – я тогда был еще руководителем «Нафтогаза Украины», я скажу, что тот, кто предлагает остановить транзит или остановить на входе в страну газ, тот должен понимать, что страну подвергает колоссальному риску, и всех людей.

Потому что в этой ситуации, если ударят сильные морозы, мы можем не успеть из хранилищ поднять газ, докачать до востока Украины. У нас была уже ситуация, когда чуть не замерзла Харьковская область.

Поэтому, легкомысленные заявления «давайте остановим, давайте не будет транзита» – это все могут говорить люди, которые не переживали эти ситуации, а специалисты, которые понимают степень ответственности, никогда этого не допустят.

Остановка транзитного договора, остановка транзита газа через нашу страну – это потеря примерно трех миллиардов долларов валютных поступлений, это около 40 тысяч рабочих мест, это люди, которые работают на этой системе и являются высококлассными специалистами, являются ремонтниками, слесарями.

Это рабочие люди, не «белые воротнички». Это люди, которые потом будут вынуждены уехать из страны и искать работу в других странах для того, чтобы прокормить свои семьи», – приводит слова Бойко «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне украинский эксперт в энергетической отрасли Борис Марцинкевич заявил, что у «Газпрома» уже нет возможности с 1 января осуществлять транзит газа через Украину, так как российская компания не имеет юридической возможности подписать контракт.

Симферополь, Валентин Карамазов

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