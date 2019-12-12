Нацбанк Украины заговорил о неизбежных рисках и запросил транзит российского газа

Прекращение транзита российского газа несёт серьёзные риски для финансовой стабильности Украины наряду с такими явлениями, как конфликт в Донбассе, торговые войны, санкции со стороны России и мировые кризисы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

«Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат», – приводит слова Смолия РИА Новости.

Напомним, ранее Нацбанк Украины указал в прогнозном отчёте, что в случае остановки транзита российского газа ВВП «Незалежной» потеряет в 2020 году 0,6%, а в 2021 – 0,9% объёма.

«В базовом сценарии макроэкономического прогноза объем транзита может сократиться с примерно 90 млрд куб. м в 2019 году до 50 млрд куб. м в 2020 году и до 30 млрд куб. м с 2021 года...

Его прекращение не только приведет к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом», – констатировали в НБУ.

Как сообщал «Новый День», ранее бывший министр экономки Украины Виктор Суслов заявил, что жизнеспособность украинской газо-транспортной системы критически зависит от достаточных объёмов транзитного российского газа.

Украинская ГТС изначально создавалась Советским Союзом под огромные объёмы прокачиваемого в Европу голубого топлива.

Прекращение транзита неминуемо приведёт к техническим сбоям и, как следствие, невозможности обеспечить газом украинских потребителей.

В этих условиях, даже полная закачка украинских газохранилищ «Нафтогазом» становится бессмысленной.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.12.19

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