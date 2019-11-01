Нацбанк Украины корректирует ВВП страны в ожидании сокращения транзита газа

Транзит российского газа через Украину в Европу сократится с 90 до 50, а затем и до 30 миллиардов кубометров в год в течение ближайших двух лет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в прогнозном отчёте Национального банка Украины (НБУ).

По подсчётам украинского нацбанка, ВВП «Незалежной» потеряет в 2020 году 0,6%, а в 2021 – 0,9% объёма.

«В базовом сценарии макроэкономического прогноза объем транзита может сократиться с примерно 90 млрд куб. м в 2019 году до 50 млрд куб. м в 2020 году и до 30 млрд куб. м с 2021 года», – приводит ТАСС прогноз НБУ.

До сих пор Украина получала $3 млрд в год от РФ за перекачку газа.

«Его прекращение не только приведет к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом», – констатируют в украинском Нацбанке.

Напомним, Киев, заручившись словесной поддержкой Еврокомиссии, пытается заставить «Газпром» заключить с оператором украинской ГТС долгосрочный контракт (10 лет) с ежегодной перекачкой газа в значительных объёмах (не менее 60 млрд. куб.).

Однако в «Газпроме» советуют Украине готовиться к ежегодным 15 миллиардам кубометров транзита.

Действующий десятилетний газовый договор между Москвой и Киевом истекает 31 декабря 2019 года.

Как известно, Киев надеялся на затягивание строительства морского газопровода «Северный поток – 2» из-за позиции Дании. Однако вчера Копенгаген выдал разрешение на строительство трубопровода в своих водах.

Теперь «Газпром» рассчитывает завершить прокладку обходных газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» до конца года и уже не зависеть от ненадёжного транзитёра в лице Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.10.19

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