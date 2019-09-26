Украинская ГТС выйдет из строя без российского транзита газа

Отсутствие транзитного газа не просто усложнит работу газотранспортной системы Украины, а приведёт к выводу её из строя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.

По его словам, продление контракта на перекачку российского газа в Европу через Украину имеет критическое значение для самого существования ГТС страны. Полные газохранилища, о чём с гордостью докладывают в «Нафтогазе», в случае отсутствия транзита, технически проблему не решают.

«ГТС Украины так построена, что если не будет достаточного давления в транзитных газопроводах, через которые идет газ в Европу, то вся она будет неэффективной. Она работать не сможет. Потому что все газопроводы малого и среднего давления все запитаны внутри ветки этой самой украинской ГТС.

20 миллиардов кубометров газа (в газохранилищах), о которых говорят, это хорошо, но недостаточно, потому что если будут резкие понижения температуры, морозы, то будут сложности.

Отбор газа из хранилищ имеет определенные ограничения. Не более 4 миллионов кубов можно поднять в течение суток. А для всей газотранспортной системы давление должно быть намного больше. Тот объем газа, который мы получаем от собственной добычи, недостаточен для обеспечения такого высокого давления.

ГТС может не справиться со всеми этими задачами – и выйдет из строя. Вот то, что мы рискуем получить, если не будет договора с Россией о транзите газа», – приводит слова Пешко «ПолитНавигатор».

Как сообщал «Новый День», ранее бывший министр экономки Украины Виктор Суслов заявил, что жизнеспособность украинской газо-транспортной системы критически зависит от достаточных объёмов транзитного российского газа.

Украинская ГТС изначально создавалась Советским Союзом под огромные объёмы прокачиваемого в Европу голубого топлива.

Прекращение транзита неминуемо приведёт к техническим сбоям и, как следствие, невозможности обеспечить газом украинских потребителей.

В этих условиях, даже полная закачка украинских газохранилищ «Нафтогазом» становится бессмысленной.

Напомним, очередной раунд консультаций между Москвой, ЕС и Киевом по транзиту газа через Украину должен состояться в октябре.

Симферополь, Валентин Карамазов

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