Экс-министр экономики: Без российского транзита газа на Украине неизбежна техногенная катастрофа

Жизнеспособность украинской газо-транспортной системы критически зависит от достаточных объёмов транзитного российского газа.

Украинская ГТС изначально создавалась Советским Союзом под огромные объёмы прокачиваемого в Европу голубого топлива.

Прекращение транзита неминуемо приведёт к техническим сбоям и, как следствие, невозможности обеспечить газом украинских потребителей.

В этих условиях, даже полная закачка украинских газохранилищ «Нафтогазом» становится бессмысленной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «NewsOne» сообщил бывший министр экономки Украины Виктор Суслов.

«Поскольку через территорию Украины идет транзит газа, причём в больших объёмах, Украина всегда этой возможностью пользовалась.

Мы покупали газ и использовали его из транзитных газопроводов. Если прекратится транзит, мы не сможем поддерживать необходимое давление в газопроводах, даже если мы будем покупать дополнительно эти 10,5 млрд куб.м. (реверсного газа – прим. «НД»).

Эти 10,5 млрд куб.м. – то, чего нам сейчас не хватает, что мы закупаем по импорту. Для того, чтобы ГТС работала, нужно чтобы проходило 45 млрд куб.м.

С 10 млрд куб.м. система работать не будет – трубы (слишком) большого диаметра. А это значит, что целые регионы Украины вообще потеряют доступ к газу. Придётся отключать предприятия, города, чтобы поддерживать давление.

Это будет действительно техногенная катастрофа», – приводит слова Суслова «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что транзит газа в определённом количестве через территорию Украины после 2019 года возможен только при условии заключения Киевом договора на прямые закупки больших объёмов российского газа.

Симферополь, Валентин Карамазов

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