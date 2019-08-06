Куратор Зеленского – Москве: «Нам до задницы ваш газ»

Украина обойдётся без российского газа, потому что это такой же товар, как и любой другой в мире.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил одиозный украинский олигарх Игорь Коломойский, которого называют главным спонсором президента Украины Владимира Зеленского.

«Что касается российского газа – нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение. Вы нанесли нам уже столько ущерба, что еще на 3 миллиарда вреда – надо сжать зубы и пережить. Я считаю, что трубу вообще можно было бы закрыть и забыть о ней», – отрезал Коломойский.

«Вы лишили нас половины ВВП своими военными действиями, закрыли для нас инвестиции от цивилизованных стран, потому что инвесторы не хотят вкладывать туда, где может быть война. Российский газ Украине никогда не был нужен. Это фетиш, который придумали такие, как (украинский олигарх) Фирташ, (близкий к Януковичу политик) Левочкин, (экс-регионал Юрий) Бойко и (кум Путина, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор) Медведчук, чтобы грабить Украину и иногда Россию», – цитирует Коломойского РБК.

«Чем газ отличается от любого другого энергетического продукта? Ничем. Не можешь у России брать, бери у Европы», – подытожил олигарх.

Напомним, «Нафтогаз Украины» отчаянно нуждается в переговорах с «Газпромом» накануне зимы.

Тем не менее, недавно представитель президента Владимира Зеленского в кабинете министрoв Украины Андрей Герус заявил, что «Незалежная» готова перезимовать без газового договора с Россией и транзита газа через свою территорию.

По его словам, сейчас Украина активно заполняет свои газохранилища, чтобы обеспечить себя голубым топливом на всю зиму и выстоять в газовой войне с Россией после прекращения действия транзитного договора.

Как сообщал «Новый День», Украина безнадёжно задолжала европейским трейдерам за поставки газа. Вскрылись также факты несанкционированного отбора топлива на ГТС.

В ответ европейские продавцы газа остановили поставки на Украину и намерены отказаться от транзита голубого топлива через территорию «Незалежной».

В свою очередь, руководитель газодобычи НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов заявил, что газовые недра «Незалежной» пусты.

Между тем, «Нафтогаз» направил «Газпрому» предложение о начале переговоров в издевательской форме.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил. что без российского транзита газа на Украине неизбежна техногенная катастрофа

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.08.19

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