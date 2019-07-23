Газовые недра Украины пусты – Нафтогаз

Принятая недавно на Украине амбициозная концепция, предусматривающая годовую добычу газа в размере 20 млрд кубометров, – не реализуема. Старые месторождения истощены, новые не разведаны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинским СМИ заявил руководитель газодобычи НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов.

«Наши месторождения – это выжатый лимон. Мы бурили новые месторождения, но у нас естественное падение добычи на 1,5 млрд кубов газа в год, поскольку 75% наших месторождений истощены на 87%», – заявил топ-менеджер «Нафтогаза».

По его словам, эксплуатация открытых в советское время месторождений уже бессмысленна. Срочно необходимы большие бюджетные вливания на поиск и разработку новых.

«Нам не интересны кубометры. Нам нужно уменьшить риски при бурении новых месторождений и увеличить вероятность успешного бурения. Так мы не увеличим добычу, но увеличим прибыльность компании», – выступил с предложением Фаворов.

По его словам, согласно недавно принятой концепции, подразумевалось, что «Укргаздобыча» начнёт с 2020 года добывать 20 млрд кубометров газа в год, при одновременном сокращении страной потребления газа с 32 до 27 млрд кубов.

Напомним, недавно директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский сообщил, что Европейские партнёры «Газпрома» заблаговременно заполнили все свободные газохранилища и провели ряд так называемых «стресс-тестов» на случай полной приостановки поставок российского газа через украинскую ГТС.

Позже бывший министр экономки Украины Виктор Суслов заявил, что жизнеспособность украинской газо-транспортной системы критически зависит от достаточных объёмов транзитного российского газа.

Украинская ГТС изначально создавалась Советским Союзом под огромные объёмы прокачиваемого в Европу голубого топлива.

Прекращение транзита неминуемо приведёт к техническим сбоям и, как следствие, невозможности обеспечить газом украинских потребителей.

В этих условиях, даже полная закачка украинских газохранилищ «Нафтогазом» становится бессмысленной.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.07.19

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