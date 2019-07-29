Украина готова перезимовать без газового договора с Россией и транзита газа через свою территорию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в кабинете министрoв Украины Андрей Герус.

По его словам, сейчас Украина активно заполняет свои газохранилища, чтобы обеспечить себя голубым топливом на всю зиму и выстоять в газовой войне с Россией после прекращения действия транзитного договора.

«Если ты гoтoв к худшему сценарию, тo oн, скорее всегo, не сoстoится. Пoэтoму гoтoвимся, чтoбы иметь максимальнo пoлные газoхранилища и за счет этoгo ресурса прoйти зиму без транзита», – храбрится Герус.

Представитель Зеленского уверяет, что украинские газохранилища заполняют европейские трейдеры, чтобы зимой продавать газ потребителям «Незалежной».

Вместе с тем, продемонстрировав газовую «незалежность», Герус тут же заявил о необходимости приступить к срочным переговорам с «Газпромом» об условиях транзита.

«Я думаю, что сейчас оно уже очевидно, поэтому в ближайшее время будут восстановлены переговоры с Россией по транзиту и закупке газа», – объявил представитель Зеленского.

Напомним, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер уже предупредил Украину, что заключение транзитного контракта возможно только с одновременным подписанием договора о прямых закупках Киевом соответствующих объёмов российского газа.

Как сообщал «Новый День», Украина безнадёжно задолжала европейским трейдерам за поставки газа. Вскрылись также факты несанкционированного отбора топлива на ГТС.

В ответ европейские продавцы газа остановили поставки на Украину и намерены отказаться от транзита голубого топлива через территорию «Незалежной».

В свою очередь, руководитель газодобычи НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов заявил, что газовые недра «Незалежной» пусты.

Между тем, «Нафтогаз» направил «Газпрому» предложение о начале переговоров в издевательской форме.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.07.19

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