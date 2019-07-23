Долги и воровство: европейские трейдеры вынесли приговор украинской ГТС

Компания «Укртрансгаз» безнадёжно задолжала европейским трейдерам за поставки голубого топлива на Украину.

Между тем, в самой украинской компании не придумали ничего лучше, как объяснить свои финансовые проблемы неспособностью добиться платежей от потребителей и воровством европейского газа из украинской ГТС неустановленными лицами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», данная информация шокировала европейцев и заставила их не только остановить поставки газа на Украину, но и задуматься о полном отказе от транзита российского газа через «Незалежную».

В письме, адресованном главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву, Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) выразила крайнее беспокойство в связи с накопившимися долгами Украины за поставленный газ и поставила под сомнение как стабильность самой компании, так и надёжность поставок в регионе в целом.

Отмечается, что на сегодняшний день долги достигли уже 155 миллионов долларов. Сам «Укртрансгаз» заявил о несостоявшихся 12 аукционах по причине отсутствия желающих поставлять газ неплатёжеспособной Украине.

Между тем, оператор украинской ГТС уже заявил об угрозе чрезвычайной ситуации в газотранспортной системе страны из-за практически пустых газохранилищ.

«После этого технический газ по внутренним договоренностям предоставил «Нафтогаз», но это не восстановит доверие рынка. «Укртрансгаз» заявляет, что эти финансовые проблемы в основном стали результатом неэффективности механизма балансировки, реализованного в соответствии с Кодексом ГТС, и несанкционированного отбора газа из системы», – говорится в письме Европейской федерации энерготрейдеров, которое цитируют украинские СМИ.

«Ситуация крайне деликатная и вызывает беспокойство. Она угрожает стабильности «Укртрансгаза», а это, в свою очередь, поднимает серьезные, ранее не подтверждавшиеся практикой вопросы о безопасности поставок в регионе», – добавляют в EFET.

«EFET настоятельно призывает вас при поддержке компетентных органов власти Украины вмешаться в ситуацию как можно скорее, чтобы обеспечить оплату просроченных счетов без дальнейшей задержки...», – обращается федерация к главе «Нафтогаза».

Напомним, сегодня руководитель газодобычи НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов заявил, что газовые недра Украины пусты.

«Наши месторождения – это выжатый лимон. Мы бурили новые месторождения, но у нас естественное падение добычи на 1,5 млрд кубов газа в год, поскольку 75% наших месторождений истощены на 87%», – заявил топ-менеджер «Нафтогаза».

Симферополь, Валентин Карамазов

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