Нафтогаз посмеялся над Путиным и потребовал транзита

Компания «Нафтогаз» не в состоянии обеспечить Украину газом и критически нуждается в переговорах с «Газпромом».

Однако менеджмент компании по политическим причинам не может позволить себе показать слабость перед «агрессором», и попросил российскую сторону о начале переговоров в издевательской форме.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», бестактное приглашение Москве обсудить транзитный контракт опубликовал у себя в Фейсбуке исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Украинский топ-менеджер не упустил возможности припомнить Москве провал открыто поддержанной Путиным партии «ОПЗЖ» олигарха Виктора Медведчука на выборах в Верховную Раду.

«Что касается переговоров по транзиту. Если российская сторона ждала результатов парламентских выборов для следующего раунда трёхсторонней встречи по транзиту с 2020 года, то эти результаты уже понятны.

Не будет ОПЗЖ в коалиции и не будет Бойко (соратник Медведчука – прим. «НД») премьером. Мечты не всегда сбываются», – написал Витренко, поставив «смайлик».

«Поэтому нет причин уже сейчас не назначить дату следующей трёхсторонней (Россия, Украина и Еврокомиссия) встречи.

Конечно, если российская сторона займет конструктивную позицию по поводу продолжения транзита, а не просто попытается выиграть время для продолжения строительства северного потока 2 и полного прекращения транзита через Украину», – продолжает иронизировать Витренко.

Вместе с тем, директор «Нафтогаза» признал, что украинская сторона крайне нуждается в предварительных консультациях с «Газпромом», однако настаивает на присутствии представителей Еврокомиссии.

«Но, главное, что перед такой встречей нужно было бы провести консультации на техническом уровне с «Газпромом» и представителями Еврокомиссии для подготовки проекта операторского соглашения и обсуждения вариантов бронирования объёмов транзитного газа между «Нафтогазом» и «Газпромом», – настаивает Витренко.

Напомним, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер уже предупредил Украину, что заключение транзитного контракта возможно только с одновременным подписанием договора о прямых закупках Киевом соответствующих объёмов российского газа.

Как сообщал «Новый День», Украина безнадёжно задолжала европейским трейдерам за поставки газа. Вскрылись также факты несанкционированного отбора топлива на ГТС.

В ответ европейские продавцы газа намерены отказаться от транзита голубого топлива через территорию «Незалежной»

Крым. Другие новости 24.07.19

Правительство Крыма грозит привлечь к ответственности федеральных чиновников за ущерб, причиненный экологии полуострова. / В Судаке стоки канализации попали на популярный пляж. / Роспотребнадзор назвал причину массового заболевания детей в Алуште. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»