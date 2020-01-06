«Дьявольские силы Запада» – мать директора Нафтогаза воспела СССР и раскритиковала Порошенко и Зеленского

Украина при экс-президенте Петре Порошенко и нынешнем лидере Владимире Зеленском как шла, так и продолжает идти в неправильном направлении.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в поздравительном новогоднем ролике заявила лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ), экс-кандидат в президенты «Незалежной» Наталья Витренко – мать исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

По её словам, идеология украинской элиты пала жертвой «подлой фашистской бандеровщины» и «дьявольских сил Запада».

Кроме того, Витренко напомнила, что 2020 – год «75-летия Великой Победы великого народа» над фашистскими захватчиками.

«Это победа наших людей, нашего народа!», – заявила мать топ-менеджера «Нафтогаза» и призвала чествовать ветеранов ВОВ так же, как это было в советское время.

Напоследок Наталья Витренко презентовала песню исполнителя шансона Владимира Аненберга – «А мне б назад в СССР».

Напомним, на Украине законодательно запрещены советская символика и публичное восхваление времён СССР.

Наталья Витренко: «А мне б назад в СССР»

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.01.20

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