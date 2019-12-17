Нафтогаз нагрел Украину на $1,5 млрд на «реверсе» российского газа

Бюджет Украины потерял $1,5 млрд на мошеннических схемах по «реверсу европейского газа», который, на самом деле, являлся российским и просто брался из транзитной трубы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Верховной рады Андрей Деркач.

«Украина за пять лет по самым скромным подсчетам экспертов переплатила почти $1,5 млрд за так называемый «европейский» газ. Большая часть этой суммы осела в карманах организаторов схемы и, предположительно, чиновников «Нафтогаза», – сказал депутат и добавил, что в криминальной схеме участвуют американские политики.

«Российским газом в основном торгуют не европейские, а украинские компании, связанные с руководством «Нафтогаза», торгуют с прибылью для себя под ширмой энергонезависимости и прикрытием представителей США», – заявил Деркач и оценил данные действия как госизмену.

Отметим, по словам украинских экспертов, руководство «Нафтогаза» добивается долгосрочного транзитного контракта на большие объёмы газа с Москвой именно для того, чтобы обеспечить бесперебойность работы схемы ложного реверса «европейского газа».

Как сообщал «Новый День», ранее украинский эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич заявил, что руководство Нафтогаза «освоило» десятки миллионов гривен, полученных от российского транзита, на борьбу с «Северным потоком – 2».

Симферополь, Валентин Карамазов

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