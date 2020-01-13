Спасибо Миллеру! Топ-менеджерам Нафтогаза выплатят $29 млн за победу над Газпромом

Топ-менеджмент украинской компании НАК «Нафтогаз Украины» получит премию в размере одного процента от 2,9 миллиарда долларов, которые «Газпром» проиграл в Стокгольмском арбитраже и уже перечислил своим «украинским партнёрам».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии украинскому телевидению рассказал исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«После контракта (по газу) должны выплатить. На всю сумму 1% от полученных средств», – сообщил Витренко.

Напомним, 27 ноября «Газпром» проиграл «Нафтогазу» спор на $2,56 млрд. Вместе с процентами сумма к выплате в итоге составила 2,9 миллиарда долларов.

Как сообщал «Новый День», сумма долга «Газпрома» «Нафтогазу» образовалась в результате взаимного зачёта встречных исков на огромные суммы, которые частично удовлетворил Стокгольмский арбитражный суд в феврале 2018 года.

Российская компания обвиняла «Нафтогаз» в недоборе законтрактованного газа. В свою очередь, «Нафтогаз» предъявил претензии «Газпрому» за недостаточные объёмы транзита, предусмотренные договором.

Позже российская компания пыталась обжаловать этот вердикт.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.01.20

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