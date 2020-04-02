Газпром исправно оплатил часть пустого транзита через Украину

«Газпром» направил через Украину в Европу в первом квартале 2020 года на 53% меньше газа, чем в прошлые годы.

Объём транзита составил 11,1 млрд кубометров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает государственная компания «Оператор ГТС Украины».

«Объемы транзита уменьшились фактически в два раза по сравнению со средним значением января – марта за 2014 – 2019 годы. Вместе с тем с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ПАО «Газпром» в соответствии с новым транзитным соглашением из расчета 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. м в сутки)», – говорится в сообщении ОГТСУ.

Отметим, что ранее «Газпром» перекачивал около 90 млрд кубометров газа в год. Таким образом, российская компания оплатила около 30% пустого объёма транзита от нынешних 65 млрд кубометров в год (16,25 млрд в квартал).

Как сообщал «Новый День», накануне нового года в ходе трехсторонних переговоров России, Украины и ЕС по транзиту газа сторонам удалось найти компромисс и выработать решение, «удовлетворяющее всех».

В рамках достигнутых договоренностей «Газпром» подписал с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с НАК «Нафтогаз Украины» – транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы Украины.

Минимальный объем прокачки газа составит 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубов ежегодно в период 2021-2024 годов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.04.20

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