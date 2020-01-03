Газпром платит, но не качает: транзит через Украину упал в пять раз

Транзит российского газа через ГТС Украины 1 января 2020 года упал в пять раз, а не на 25-30%, как предусмотрено новым контрактом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такими оперативными данными поделился недавно созданный оператор украинской газотранспортной системы – ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).

По сведениям украинского оператора, транзит на 1 января 2020 года составил 49,3 млн куб. м, что в 5,3 раза меньше среднесуточного показателя за декабрь 2019 года (261 млн куб. м).

«Этот показатель также в 4,5 раза ниже по сравнению с 31 декабря (220,1 млн куб. м). Так, на точках выхода из системы 1 января через ГИС «Ужгород» (словацкое направление) поток составил 17,5 млн куб. м (-8,2 раза к 31 декабря 2019 года, 143 млн куб. м), ГИС «Берегово» (Венгрия) – 9,7 млн куб. м (-3,7 раза, 36 млн куб. м), ГИС «Дроздовичи» (Польша) – 8,9 млн куб. м (-11,9%, 10,1 млн куб. м), ГИС «Орловка» (Румыния, южноевропейское) – 3,2 млн куб. м (-6,3 раза, 20,1 млн куб. м), Молдова – 10 млн куб. м (-7,4%, 10,8 млн куб. м)», – говорится в сообщении.

Между тем, на Украине не переживают по этому поводу, так как российский «Газпром» обязался оплачивать за транзит в 2020 году из расчёта 65 миллиардов кубометров.

«Мы отрабатываем все полученные заявки «Газпрома» на транзит в полном объеме. При этом получаем отплату на все забронированные мощности из расчета 65 млрд куб. м в год, вне зависимости от объемов физической транспортировки газа» – бодро отрапортовал генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Однако, остаётся неясным, намеревается ли «Газпром» наверстать в течение последующих дней объёмы гарантированного транзита или это сознательная политика российской компании – «платить, но не качать».

В этом случае Украина получит все деньги по договору, однако ГТС незалежной столкнётся с серьёзными техническими проблемами, так как для нормального поддержания её работы необходимо перекачивать хотя бы 35 миллиардов кубометров российского газа.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.01.20

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