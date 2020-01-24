Газпром вдвое переплатил за январский транзит через Украину

Российский «Газпром» полностью оплатил Киеву январские объёмы транзита, предусмотренные контрактом. Однако прокачал при этом в два раза меньше газа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Напомним, в новом транзитном договоре «Газпромом» подписано обязывающее условие «качай или плати». С начала года российская компания прокачала 2 млрд кубометров газа вместо предусмотренных контрактом четырёх.

«Без лишнего шума и пыли мы уже транспортировали транзитом 2 млрд куб. м газа из РФ в страны ЕС и Молдавию», – сообщил Макогон и добавил, что деньги получены «за 4,272 млрд куб».

Как сообщал «Новый День», в первые дни января объём транзита российского газа через украинскую ГТС упал в пять раз в сравненнии с предыдущим месяцем и с январём 2019 года. Общий объём обязательного для «Газпрома» транзита через Украину в 2020 году составляет 65 миллиардов кубометров.

Пока остаётся неясным, намеревается ли «Газпром» наверстать в течение последующих месяцев объёмы гарантированного транзита или это сознательная политика российской компании – «платить, но не качать».

В этом случае Украина получит все деньги по договору, однако ГТС «Незалежной» столкнётся с серьёзными техническими проблемами, так как для поддержания её нормальной работы необходимо перекачивать хотя бы 35 миллиардов кубометров российского газа.

Кроме того, под угрозой оказывается и так называемый «реверс европейского газа» для нужд самой Украины, который технически, то есть – реально, обеспечивается отбором российского голубого топлива из транзитной трубы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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