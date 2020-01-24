Украина заключила договор на закупку российского газа с Польшей

Варшава продаст Киеву российский газ, идущий транзитом по украинской трубе из России в Польшу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», договор на «виртуальный реверс» заключён впервые на официальном уровне.

Киев заявляет, что условия подписанного недавно транзитного договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» позволяют украинской стороне такие операции.

«Уже начались поставки газа из Польши путем замещения (виртуальный реверс) через ГИС «Дроздовичи», – написал у себя в Фейсбуке глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.

Украина сможет «импортировать», а, на самом деле, – отбирать из транзитного газопровода до 2 млн кубометров российского газа в сутки.

«Скажем, если есть заявка на транзит газа из РФ в Польшу в объеме 9 млн куб. м в сутки и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объеме 2 млн куб. м, то фактически транспортируется через границу только 7 млн куб м (9-2)", – объяснил Макогон.

По его словам, Украина может отбирать весь объём газа «идущего в Польшу».

«Сейчас таких ограничений нет, и мы можем путем виртуального реверса импортировать весь объем газа, который физически идет из Украины в Польшу (сейчас это 9 млн куб. м в сутки, в прошлом году средний транзит в Польшу был 12 млн куб. м)», – заявил глава украинской ГТС и добавил, что подобные виртуальные сделки в скором времени будут заключены со Словакией и Венгрией.

«Ожидаем, что в ближайшее время виртуальный реверс откроется и в Словакии и в Венгрии. Операторы этих стран работают над данной задачей. С нашей стороны мы уже готовы», – объявил Макогон.

Отметим, что Украина и раньше прибегала к виртуальному реверсу, но незаконно, называя это импортом «европейского газа».

Признание сделал в начале января генеральный директор нового оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По его словам, так называемый реверс «европейского газа», на самом деле, являлся чисто виртуальным. Макогон объяснил журналистам, что в случае остановки российского транзита, Украине попросту неоткуда было бы брать газ для своих нужд.

«Сейчас, когда Украина имеет контракт с «Газпромом» на транзит в страны Европы, нам проще импортировать газ по так называемому виртуальному реверсу», – заявил украинский топ-менеджер.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.01.20

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