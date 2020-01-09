Киев признал, что осуществляет «европейский реверс» за счёт российского транзитного газа

«Реверс европейского газа» для Украины в реальности обеспечивается отбором из транзитной трубы идущего в ЕС российского голубого топлива.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генеральный директор нового оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По его словам, так называемый реверс «европейского газа», на самом деле, является чисто виртуальным. Макогон признал, что в случае остановки российского транзита, Украине попросту неоткуда было бы брать газ для своих нужд.

«Сейчас, когда Украина имеет контракт с «Газпромом» на транзит в страны Европы, нам проще импортировать газ по так называемому виртуальному реверсу», – заявил украинский топ-менеджер.

Как сообщал «Новый День», бюджет Украины уже потерял $1,5 млрд на мошеннических схемах по «реверсу европейского газа».

«Украина за пять лет по самым скромным подсчетам экспертов переплатила почти $1,5 млрд за так называемый «европейский» газ. Большая часть этой суммы осела в карманах организаторов схемы и, предположительно, чиновников «Нафтогаза», – заявил депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач и добавил, что в криминальной схеме участвуют американские политики.

Напомним, во время пресс-конференции Сергей Макогон заявил, что запуск газопровода «Турецкий поток» в обход Украины лишит Киев дохода в 450 миллионов долларов год.

Он уточнил, что уменьшение поступления денег от российского транзита нельзя назвать убытками, но, в любом случае, это будут «недополученные доходы».

«Мы просто не заработаем эти деньги», – посетовал Макагон.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.01.20

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