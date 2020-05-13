Унизивший Миллера топ-менеджер увольняется из Нафтогаза

Главный автор унизительного поражения «Газпрома» в арбитражном суде Стокгольма, по решению которого Россия выплатила Украине 3 млрд долларов, вынужденно уходит с должности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сам угодивший под сокращение исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из «Нафтогаза», – написал топ-менеджер на своей странице в Фейсбуке.

По словам Витренко, причина увольнения в том, что после победы над «Газпромом» и заключения выгодного для Украины транзитного контракта, «Нафтогаз» больше не нуждается в агрессивном судебном противостоянии с Москвой.

«В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют, – сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с «Газпромом», – пояснил Витренко.

Напоследок он набросился с критикой на своего компаньона – главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.

«Я Коболеву в глаза говорил, что его провалы как руководителя перечеркивают достижения нашей команды в «Нафтогазе» и дискредитируют реформы. Что его недостаточный уровень компетентности и морально-этических качеств является проблемой для трансформации «Нафтогаза» в эффективную национальную компанию», – приводит ТАСС слова Витренко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.05.20

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