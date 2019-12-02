Киев намерен сменить руководство Нафтогаза

Команда Зеленского приняла политическое решение заменить руководство «Нафтогаза».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинскому телевидению заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

По его словам, у власти есть вопросы к руководствам всех стратегических предприятий Украины на предмет финансовых злоупотреблений и эффективности расходования государственных средств.

«Было принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях. То есть это не вопрос одной компании», – ответил министр на вопрос о возможной отставке руководителей «Нафтогаза» и «Укрэнерго».

Оржель заявил, что назначение новых глав стратегических предприятий Украины будет проходить на конкурсной основе.

Вместе с тем, он отметил, что пока против действующих руководителей «Нафтогаза» не возбуждены уголовные дела, они также смогут принять участие в конкурсе.

Напомним, украинские эксперты и политологи подозревают нынешних руководителей «Нафтогаза» Андрея Коболева и Юрия Витренко в намеренных действиях по дестабилизации российско-европейских энергетических отношений в угоду США, которые стремятся навязать Евросоюзу свой дорогой сжиженный газ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.12.19

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