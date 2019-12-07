Премьер Украины исключил отставку руководства Нафтогаза

Речь об отставке действующих руководителей «Нафтогаза» может идти только после завершения всех переговоров Киева и Москвы по новому газовому договору, включая транзит голубого топлива через Украину в Европу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Кроме того, добавил Гончарук, необходимо дождаться окончательного завершения процесса анбандлинга (выделения из структуры «Нафтогаза» оператора ГТС, который будет обеспечивать транзит российского газа).

«В отношении «Нафтогаза» сейчас не может быть речи о каких-либо кадровых решениях. У нас идут переговоры с россиянами. Как минимум до момента завершения анбандлинга об этом не стоит говорить. Мне неизвестно о каких-либо политических решениях насчет изменения руководства «Нафтогаза», – заявил украинский премьер-министр.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что команда президента Владимира Зеленского приняла политическое решение заменить руководство «Нафтогаза».

По его словам, у власти есть вопросы к руководствам всех стратегических предприятий Украины на предмет финансовых злоупотреблений и эффективности расходования государственных средств.

Напомним, украинские эксперты и политологи подозревают нынешних руководителей «Нафтогаза» Андрея Коболева и Юрия Витренко в намеренных действиях по срыву транзитного контракта и дестабилизации российско-европейских энергетических отношений в угоду США, которые стремятся навязать Евросоюзу свой дорогой сжиженный газ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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