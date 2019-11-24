Руководство Нафтогаза «освоило» десятки миллионов от российского транзита на борьбу с «Северным потоком – 2»

Руководство Украины и «Нафтогаза» прекрасно понимали, что никакие американские санкции не смогут помешать окончанию строительства газопровода «Северный поток – 2».
Однако высший менеджмент «Нафтогаза» решил потратить, с большой пользой для себя, поступившие от российского транзита газа бюджетные миллионы на «поддержку США в борьбе с Россией».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил информированный украинский эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич.
«Он (Северный поток – 2») будет построен, это очевидно. Санкции США могут лишь отсрочить на некритичный период запуск данного трубопровода...
Но поскольку он («СП-2») был удачным для критики, и тут интересы США совпадали с интересами Украины, то субъекты в Киеве подняли это на знамя пропагандистской борьбы и успешно освоили десятки миллионов гривен. Я надеюсь, аудит будет всё-таки проведён, и разберутся, куда ушли деньги.
«Нефтегаз» только в финплане прошлого года на борьбу с «Северным потоком-2» предусмотрел минимум 60 миллионов гривен.
Возникает простой вопрос: ребята, на что вы потратили? Во-первых, потратили они – на что, сколько конкретно. Зачем были потрачены эти деньги, потому что было понятно, что его построят, ребята.
Вы просто потратили деньги с тарифа (транзитного). Поэтому они и боролись с «Северным потоком-2» – приводит слова Марунича «ПолитНавигатор».
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 24.11.19
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