Санкции США против «Северного потока – 2»: Украина пляшет, немецкий бизнес в ярости

Ведённые накануне конгрессом США санкции против российского газпопровода «Северный поток – 2» вызвали бурную радость на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ограничительные меры против российского газопровода уже публично поприветствовали премьер-министр Украины Алексей Гончарук и администрация Зеленского.

«Хорошие новости из США. Конгресс поддержал санкции против «Северного потока – 2»! Они резко осложнят строительство российской трубы. Президент, правительство и парламент продолжат борьбу за энергетическую безопасность Украины», – написал в Твиттере Гончарук.

Вместе с тем, деловые круги Германии крайне негативно отреагировали на угрозу наказания европейских и немецких фирм, участвующих в прокладке труб.

Отметим, новыми американскими санкциями предусмотрены штрафные меры против иностранных компаний, помогающим «Газпрому» прокладывать газопровод. В частности, вводится запрет на въезд в США и допуск к собственному имуществу в Америке менеджерам этих фирм.

«Если эти санкции будут приняты, то это станет прямым актом агрессии против суверенитета Европейского союза и фатальным сигналом для миротворческих усилий, предпринятых на днях в Париже», – заявил глава немецкого предпринимательского союза «Восточный комитет – Восточноевропейское объединение германской промышленности» (OAOEV) Оливер Хермес, которого цитирует «Независимая газета».

Между тем, по словам экспертов, американские санкции, скорее, крайне негативно повлияют на отношения Европы и США, чем на окончание строительства «Северного потока – 2». Сообщается, что «Газпром» и его немецкие партнёры уже предприняли ряд технических мер для успешного завершения проекта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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