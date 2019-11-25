В Совфеде высказались о намерениях США остановить «Северный поток – 2»

В Совете Федерации отреагировали на заявления американского конгресса о планах включить санкции против «Северного потока – 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год. Ранее американский сенатор Джим Риш заявил, что меры против энергетического проекта предусматривают ограничительные санкции в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода. Их включили в проект закона «О национальной обороне на 2020 год».

Сенатор Андрей Климов считает, что США таким образом пытаются ослабить не только Россию, но и Евросоюз как экономического конкурента. «При этом нецивилизованно себя ведут в жанре бизнеса XIX века, когда все вопросы решал господин «Кольт», – цитирует его РБК. По мнению политика, в европейских столицах уже поняли, что новые санкции направлены не против Москвы.

Сенатор Владимир Джабаров назвал американские ограничительные меры элементом недобросовестной конкуренции. «Никакого отношения к вопросам безопасности США и их оборонной мощности «Северный поток – 2» не имеет. Навязывается американский газ, который значительно дороже», – заявил он, добавив, что европейские компании сумеют обойти ограничения.

Стоит отметить, что Риш в то же время признал, что на сегодняшний день в палате представителей и сенате США не удалось достигнуть окончательной договоренности по законопроекту в целом.

Ранее в Госдуме прокомментировали очередные американские заявления о том, что на запуск «Северного потока – 2» можно повлиять при помощи санкций. По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, нет никаких оснований, позволяющих затормозить или остановить газопровод. Такой ход не в интересах европейских партнеров России по организации этого проекта, и он идет в разрез с целью обеспечить энергоснабжение Европы, поскольку ее страны нуждаются в стабильных поставках газа, и Россия готова их гарантировать.

Газопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает прокладку двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект согласован со всеми странами, через которые пройдет труба.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.11.19

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