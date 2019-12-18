«Россию не остановить»: США осознали бессмысленность борьбы с «Северным потоком – 2», но упрямо будут мешать

Американские санкции против «Северного потока – 2» бесполезны: ограничительные меры не смогут остановить строительство газопровода между Россией и Германией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в Белом доме. Собеседники агентства признали, что у США недостаточно рычагов давления на Россию и Германию, чтобы помешать строительству газопровода.

По мнению источников, предусмотренные в оборонном бюджете США ограничительные меры в отношении «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» мало что изменят. Однако, несмотря на это, американские власти намерены в дальнейшем противодействовать другим российским международным проектам в сфере энергетики, пишет Bloomberg.

Накануне Сенат США утвердил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год в размере $738 млрд, в котором в том числе прописаны санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Введение ограничений объясняется «защитой европейской энергетической безопасности Европы». Документ, в частности, предусматривает санкции против иностранных компаний, которые предоставляют суда для строительства «Северного потока – 2». После одобрения в сенате документ должен быть подписан в Белом доме. Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет документ не позднее 20 декабря, сообщали ранее СМИ.

Ранее в Берлине заявляли, что примут ответные меры в случае введения Вашингтоном санкций против «Северного потока – 2».

Вашингтон, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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