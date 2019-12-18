Меркель назвала неприемлемыми действия США против «Северного потока – 2»

Германия намерена решительно оспаривать практику экстерриториальных санкций США как в отношении Ирана, так и против газопровода «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она заявила в немецком парламенте, комментируя последние действия Вашингтона, направленные против строительства российских газопроводов.

«Мы против экстерриториальных санкций, и причем не со вчерашнего дня, с аналогичной проблемой мы столкнулись в контексте Ирана... Я не вижу других возможностей, кроме как вести решительные переговоры (с Вашингтоном) о том, что мы не приемлем такую практику экстерриториальных санкций», – приводит ТАСС слова Меркель.

По её мнению, вмешательство США в переговорный процесс по газу между Россией и Украиной негативно влияет на энергобезопасность в Европе.

Кроме того, отметила канцлер, устроенный американцами скандал вокруг «Северного потока – 2» негативно повлиял на едва наметившийся относительный прогресс в переговорах Москвы и Киева по транзиту газа.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.12.19

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