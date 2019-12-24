России нечем достраивать «Северный поток – 2», заявил глава ОСК

Россия не обладает судами-трубоукладчиками, способными завершить строительство газопровод «Северный поток – 2», признал глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов в эфире «России 24».

«Таких судов, которые прямо сегодня могли бы приступить к работе, нет», – сообщил он, добавив, что на проектировку трубоукладчика потребуется полтора-два года, на строительство – от трех до четырех. «К сожалению, это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому в меньшие сроки мы не уберемся. Хотя напомню, что ледокол «Ленин» построили за три года и где-то полтора-два года проектировали», – пояснил Рахманов.

На днях США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». В швейцарская компания Allseas, укладывавшая газопровод, незамедлительно прекратила работы и вывела суда из акватории Балтийского моря. До завершения строительства осталось проложить 160 км труб.

Как писал «Новый День», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские санкции неприемлемы для России, и выразил надежду, что ограничительные меры «не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта». Тем временем власти Германии в ответ на санкции принимают меры, чтобы ускорить завершение строительства газопровода, – накануне выдано разрешение на прокладку труб в зимнее время.

Официальный представитель Кремля заявил, что ответ Москвы на санкции против газопровода «Северный поток – 2» будет тогда, когда это в наибольшей степени будет отвечать национальным интересам. По словам Пескова, пока говорить об ответных мерах преждевременно, но подобные шаги не остаются без взаимности, передает РИА «Новости».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «абсолютно неприемлемые, грубые» действия США не останутся без реакции, однако этот вопрос требует «спокойной работы и спокойного анализа», сообщал ТАСС. Глава МИД РФ также заявил, что после введения американских санкций в отношении «Северного потока – 2», ни одна страна в мире не должна сомневаться в ненадежности США: «Если что-то им обещают Соединенные Штаты, то их бросят в любой момент». Новыми санкциями Вашингтон еще раз продемонстрировал, что американская дипломатия «сводится прежде всего к устрашению разными методами – санкциями, ультиматумами, угрозами», даже в адрес ближайших союзников, подчеркнул Лавров.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в свою очередь поручил кабмину проработать ответные меры на введенные США санкции в отношении проекта «Северный поток – 2». По его мнению, данные ограничительные меры носят «абсолютно антиконкурентный характер» и нарушают принципы международного права и международной торговли. Он также сказал, что новые санкции на проекте скажутся незначительно и его завершат за несколько месяцев. Сдвиг сроков запуска газопровода он назвал не катастрофичным.

Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что с учетом новых обстоятельств строительство газопровода удастся завершить не ранее второго полугодия 2020 года. Ранее немецкие власти осудили введение санкции против «Северного потока – 2», назвав действия Вашингтона вмешательством во внутренние дела других стран.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.12.19

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