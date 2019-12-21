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Суббота, 21 декабря 2019, 13:51 мск

Новости Экономика

США перекрыли «Северный поток – 2»

Минфин США сообщил, что вступили в силу санкции по противодействию прокладке и начале работы газопровода «Северный поток – 2». В частности, США требуют от организаторов, вкладывающих ресурсы в ветки, незамедлительно прекратить строительство.

Президент страны Дональд Трамп ранее подписал оборонный бюджет, который в том числе подразумевает санкции по «Северному потоку – 2». В частности, Allseas, которая прокладывает трубы, вынуждена была приостановить работу.

Условия заложены в пункт 7503 закона об оборонном бюджете США. «При этом допускаются «добросовестные исключения», если прекращение работы потребует некоторого времени для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также для защиты окружающей среды от «значительного ущерба», – приводит «Интерфакс» выдержку их документа.

Госсекретарю и министру финансов США отводится 60 дней с момента вступления в силу документа, чтобы представить свои ограничительные предложения.

Как писал «Новый День», на днях Сенат США утвердил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год в размере $738 млрд, в котором в том числе прописаны санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Введение ограничений объясняется «защитой европейской энергетической безопасности Европы».

Документ, в частности, предусматривает санкции против иностранных компаний, которые предоставляют суда для строительства «Северного потока – 2». После одобрения в сенате документ должен был быть подписан в Белом доме.

Ранее в Берлине заявляли, что примут ответные меры в случае введения Вашингтоном санкций против «Северного потока – 2». Так, например, канцлер ФРГ Ангела Меркель в частности заявила в парламенте, что выступает категорически против экстерриториальных санкций.«Я не вижу других возможностей, кроме как вести решительные переговоры (с Вашингтоном) о том, что мы не приемлем такую практику экстерриториальных санкций», – заявила Меркель.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.12.19

Минфин США ввёл санкции против «Северного потока-2». Работы встали. / «Горячительное» в России подорожает с Нового года. / Россия и Украина подписали протокол договоренностей по газу. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

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