Путин: Решение Стокгольмского арбитража по «долгу» Газпрома было политическим

Россия в газовых отношениях с Украиной будет исходить из того факта, что суд в Швеции принудил «Газпром» выплатить $2,56 млрд «Нафтогазу» исходя из политических соображений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на большой пресс-конференции в Москве заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о будущих отношениях с Киевом в энергетической сфере.

«Я убеждён, как, всё-таки, юрист по базовому своему образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический. Одно из обоснований решения Стокгольмского арбитражного суда – там написано: в связи с тяжёлым экономическим положением на Украине. Это чушь какая-то», – отметил президент России.

По его словам, Москва не станет отказываться от транзита газа через территорию Украины, если это будет в её экономических интересах, однако примет во внимание этот юридический казус при выстраивании энергетических отношений с Киевом.

«Решение суда есть, это правда, мы должны из этого исходить. Мы будем исходить из этого и будем искать приемлемое для всех решение, в том числе и для Украины. Как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов – таких как «Северный поток-1», «Северный поток-2», «Турецкий поток», будем сохранять транзит через Украину», – добавил Путин.

Напомним, на этой же конференции президент дал понять, что Россия не намерена отказываться от транспортировки российского газа в Европу через Украину, однако всё зависит от объёмов транзита, которые необходимы «Газпрому» для использования украинского маршрута, и от сроков, на которые нужен Москве контракт с Киевом.

Как сообщал «Новый День», в ноябре Суд округа Свеа (Швеция) отказал в апелляции «Газпрому» на иск «Нафтогаза» в Стокгольмский арбитражный суд о выплате украинской компании 2,56 миллиардов долларов за «нарушение транзитного контракта».

Суд постановил, что нарушения в решении предыдущей инстанции не было и вердикт обжалованию не подлежит. Позже Стокгольмский арбитраж окончательно подтвердил долг «Газпрома».

Напомним, сумма долга «Газпрома» «Нафтогазу» образовалась в результате взаимного зачёта встречных исков на огромные суммы, которые частично удовлетворил Стокгольмский арбитражный суд в феврале 2018 года.

Российская компания обвиняла «Нафтогаз» в недоборе законтрактованного газа. В свою очередь, «Нафтогаз» предъявил претензии «Газпрому» за недостаточные объёмы транзита, предусмотренные договором.

Российская компания пыталась обжаловать этот вердикт.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.12.19

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