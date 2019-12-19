Путин ещё раз объяснил, от чего зависит сохранение транзита газа через Украину

Россия не намерена отказываться от транспортировки российского газа в Европу через Украину, однако всё зависит от объёмов транзита, которые необходимы «Газпрому» для использования украинского маршрута, и от сроков, на которые нужен Москве контракт с Киевом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на большой пресс-конференции в российской столице заявил президент РФ Владимир Путин.

«Несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как «Северный поток», «Северный поток – 2», «Турецкий поток», будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт», – подчеркнул Путин.

По его словам, транзитный маршрут через «Незалежную» длинее и дороже, в сравнении с «Турецким потоком» и газопроводами по дну Балтийского моря, но для снабжения некоторых стран Южной и Центральной Европы украинская ГТС ещё пригодится.

«Это удобный маршрут. Кстати говоря, украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю. Он длиннее и для нас дороже, но все-таки в Центральную и Южную Европу это хороший, отработанный маршрут. Мы готовы его сохранять», – добавил президент.

Напомним, Киев настаивает на десятилетнем контракте с большими ежегодными объёмами прокачки газа в Европу.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.12.19

«Господь вас отметит…» Президент России ответил на вопрос крымчанки о больных детях. / Путин подтвердил свое участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. / «Донбасс порожняк не гонит»: Путин бросил камень в Зеленского. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»