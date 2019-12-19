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Четверг, 19 декабря 2019, 19:52 мск

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Запад намерен управлять Украиной за российский счёт

США, ЕС и Международный валютный фонд, безраздельно управляющие внешней и внутренней политикой Украины, не оказывают Киеву никакой реальной помощи.

Вместе с тем, Запад вынуждает Москву сохранять полноценный газовый транзит через Украину, тем самым, фактически субсидируя экономику враждебного России киевского режима.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на большой пресс-конференции в Москве заявил президент РФ Владимир Путин.

«Чё денег-то не дают Украине? Дали бы им возможность субсидировать. Денег почти не дают. Дают только гарантии на возможные кредиты. Это же не живые деньги. Реальной поддержки нет», – отметил Путин.

«Нас в чём-то обвиняют в отношении Украины, хотят якобы помочь, а на самом деле хотят что сделать: чтобы Украина пополняла свой бюджет за российский счёт», – подытожил президент РФ.

Напомним, сегодня Владимир Путин заявил, что Россия не намерена отказываться от транспортировки российского газа в Европу через Украину, однако всё зависит от объёмов транзита, которые необходимы «Газпрому» для использования украинского маршрута, и от сроков, на которые нужен Москве контракт с Киевом.

Как сообщал «Новый День», Еврокомиссия также не оставляет попыток заставить Москву подписать с Киевом 10-летний газовый договор на огромные объёмы транзита, чтобы вытащить Украину из пропасти за счёт российских недр и «Газпрома».

Симферополь, Валентин Карамазов

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