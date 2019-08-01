Еврокомиссия не отказалась от планов принудить Газпром к спасению Украины

Европа по-прежнему требует от Москвы подписания с Киевом 10-летнего газового договора, который фактически вытащит Украину из пропасти за счёт российских недр и «Газпрома».

Как сообщал «Новый День», предыдущий контракт истекает 1 января 2020 года.

Россия заявляла, что собирается использовать украинскую ГТС только на условиях коммерческой целесообразности – в разы сократив объёмы транзита газа по территории «Незалежной» до 15 миллиардов кубометров.

Украина уже объявила, что поднимет ставки за транзит, и настаивает на прежних огромных объёмах прокачки – минимум, 60 миллиардов кубометров.

«Главной темой трехсторонних переговоров станет предложение Еврокомиссии подписать газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года», – заявил источник ТАСС в Еврокомиссии.

Переговоры между Россией, Евросоюзом и Украиной 16 сентября в Брюсселе были анонсированы сегодня главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым.

«Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович на прошлой неделе направил в Москву и Киев письма с предложениями провести в Брюсселе 16 сентября трехсторонние министерские переговоры по условиям транзита и поставок газа через Украину с 1 января 2020 года. Официально дата еще не утверждена, но обе стороны уже заявили о принципиальном согласии провести переговоры», – сообщает источник.

Как сообщал «Новый День», в апреле текущего года еврокомиссар Марош Шефчович уже заявлял, Еврокомиссия собирается заставить Россию заключить долгосрочный контракт («минимум на 10 лет») с Украиной на транзит газа через её территорию.

«Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась до лета, до сезона отпусков. Мы должны достичь соглашения не только на эту зиму, но и главным приоритетом для нас является достижение соглашения о долгосрочном транзите газа через Украину как минимум на 10 лет. Мы постараемся созвать встречу сразу после завершения выборов на Украине», – обещал еврочиновник.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.08.19

Доскакались: украинской промышленности потребуется 40 лет, чтобы достичь домайданного уровня. / В Крыму повсеместно нарушают требования безопасности при организации детского питания. / Нафтогаз назвал дату и место переговоров с Газпромом по транзиту. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»