Киев – Москве: Подать много газа и надолго!

Украина и Еврокомиссия занимают единую позицию по транзиту российского природного газа через Украину в Европу.

Во-первых, контракт на прокачку должен быть долгосрочным, а во-вторых, – предусматривать значительные объёмы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением на своей странице в Фейсбуке выступило Министерство иностранных дел Украины по итогам трёхстронних газовых консультаций между Москвой, Киевом и Еврокомиссией в Брюсселе.

В сообщении говорится, что газ у России примет на границе новый оператор ГТС Украины, регистрация которого в европейском юридическом поле завершится к концу 2019 года – сроку истечения действующего газового договора между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«Теперь имеем общую с Еврокомиссией позицию: новый контракт должен быть долгосрочным и на значительный объем. Он должен быть заключен с новым оператором украинской газотранспортной системы, который с 1 января 2020 года будет выведен из группы Нафтогаз (процесс анбандлинга).

Отношения между оператором ГТС Украины и Газпромом должны отвечать требованиям европейского энергетического законодательства, которые Украина внедряет как член Энергетического сообщества», – заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, Украина требует от России прокачивать не менее 60 миллиардов кубометров газа в год и оставляет за собой право резервировать дополнительно 30 миллиардов кубометров для российского транзита.

«Газпром», между тем, до сих пор соглашался на 15 миллиардов транзитных объёмов газа в год по территории Украины.

Ранее президент России усомнился, что Киев успеет зарегистрировать нового оператора по перекачке газа, и предложил продлить на год действующий контракт. Украина ответила категоричным отказом.

Вместе с тем, сегодня замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, Еврокомиссией и Украиной.

«Я разочарован сегодняшним исходом, и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что при наличии политической воли мог бы быть позитивный прогресс», – рассказал Шевчович по итогам переговоров, которые продлились 80 минут.

В свою очередь, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия продолжит консультации с Украиной и Евросоюзом.

«Все настроены на то, чтобы найти необходимые решения и обеспечить прокачку, транзит газа с 2020 года. И будем продолжать интенсивно работать как на уровне министерств, так и на уровне компаний», – пообещал Новак.

Следующие трехсторонние консультации по газу между Московй, Брюсселем и Киевом намечены на конец ноября.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.10.19

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