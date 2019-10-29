Москва определилась с главным условием для продолжения транзита газа через Украину

Россия готова обсуждать с Украиной подписание нового договора на транзит газа в Европу, но только в пакетном соглашении, которое включает отказ Киева от многочисленных судебных исков к «Газпрому».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Позиция России вчера была изложена ( на трёхсторонних консультациях Россия, ЕС, Украина). В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности», – цитирует Пескова ТАСС.

Другое условие, которое Москва предлагает вписать в «пакетное соглашение» с Киевом, – это прямые закупки российского газа Украиной.

Об этом вчера заявлял глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Как известно, действующий газовый договор между Москвой и Киевом истекает 31 декабря 2019 года.

Однако Украина пока наотрез отказывается от любых пакетных соглашений и настаивает на «чистом» договоре на долговременный транзит газа при значительных годовых объёмах.

Напомним, по решению Стокгольмского арбитража, вынесенного по иску Киева в 2018 году, Россия должна Украине $2,56 млрд.

При этом «Нафтогаз» пытается через суды наложить аресты на имущество «Газпрома» по всей Европе во исполнение решения суда. Москва, между тем, оспаривает в европейских судах и сам иск, и аресты имущества.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.10.19

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