Путин повторил условие России для транзита газа через Украину

Украина должна отказаться от всех арбитражных претензий к «Газпрому», если хочет сохранить транзит российского газа в Европу по своей территории.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом президент РФ заявил в Будапеште на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Путина, Россия также откажется от судебных претензий к «Нафтогазу» и готова поставлять газ напрямую Украине по цене, существенно меньшей, чем так называемый «реверсный газ», который сейчас закупает Киев.

«Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды «Газпрому» к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке.

Хотя «Газпром» ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме», – отметил Путин, имея в виду решение Стокгольмского арбитража, обязавшего «Газпром» выплатить «Нафтогазу» более 3 млрд долларов.

«Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон», – цитирует российского президента ТАСС.

В этом случае, по словам Владимира Путина, Россия готова продолжить транзит газа через Украину. Однако президент не озвучил годовые объёмы прокачки. Напомним, «Нафтогаз» требует не менее 60 млрд кубометров в год, «Газпром» согласен только на 15 млрд. куб.

«Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам (прямым – прим. – «НД») газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, которую потребители газа российского получают на Украине сегодня», – отметил Путин и добавил, что это именно российский газ, который Киев называет «реверсным из Европы».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать с Украиной подписание нового договора на транзит газа в Европу, но только в пакетном соглашении, которое включает отказ Киева от многочисленных судебных исков к «Газпрому».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.10.19

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