Неадекватный Нафтогаз мешает Москве спасти украинскую ГТС

Абсурдные претензии на десятки миллиардов долларов к российскому «Газпрому» от украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз» не позволяют Москве заключить транзитный контракт на прокачку газа через ГТС Украины в Европу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в программе телеведущего Владимира Соловьёва «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия не может планировать прокачку газа в условиях, когда Украина устраивает против «Газпрома» в Стокгольме «арбитражную вакханалию». Между тем, без российского транзитного газа ГТС Украины «просто развалится».

В свою очередь, президент России не отказывается от украинского транзита и не желает развала газотранспортной системы соседней страны.

«Россия сейчас будет обладать возможностями гарантированно осуществлять необходимые поставки потребителям на Западе за счет других альтернативных маршрутов. Использует ли Россия это? Однозначно нет. Президент Путин говорил, что мы не отказываемся от транзита через Украину, но мы не можем это делать, если этого не хотят сами наши украинские визави», – подчеркнул Песков.

«На неделе состоялись переговоры представителей «Газпрома», украинских коллег и представителей Еврокомиссии по украинскому транзиту. Упирается это все в одно: нужно ли транзитировать через Украину? Ну, конечно, нужно, очевидно, что нужно. Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится», – пояснил он.

Однако, по словам пресс-секретаря президента, руководство «Нафтогаза» ведёт себя неадекватно, заваливая Стокгольмский арбитраж «абсурдными исками» против «Газпрома».

«И, кроме того, как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в арбитраже. И Путин четко сказал, что, ребята, давайте, нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться», – резюмировал Песков.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин заявил в Будапеште на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что Украина должна отказаться от всех арбитражных претензий к «Газпрому», если хочет сохранить транзит российского газа в Европу по своей территории.

По словам Путина, Россия также откажется от судебных претензий к «Нафтогазу» и готова поставлять газ напрямую Украине по цене, существенно меньшей, чем так называемый «реверсный газ», который сейчас закупает Киев.

«Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды «Газпрому» к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке.

Хотя «Газпром» ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме», – отметил Путин, имея в виду решение Стокгольмского арбитража, обязавшего «Газпром» выплатить «Нафтогазу» около 3 млрд долларов.

Между тем, на днях «Нафтогаз» подал очередной иск в Стокгольм. Сумма новых претензий составляет 12 миллиардов долларов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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