Нафтогаз оценил все нанесённые Москвой обиды в $22 миллиарда

Все претензии украинского «Нафтогаза» к России оцениваются в 22 миллиарда долларов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По его словам, если Москва заявляет об обнулении взаимных судебных споров, то ей необходимо пойти навстречу Киеву на сопоставимую цифру.

«Российская сторона предлагает «Нафтогазу» «обнулить» почти три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов. К тому же АМКУ (Антимонопольный комитет Украины) предлагается отказаться от штрафа около семи миллиардов долларов. Итого – 22 миллиарда долларов – «понять и простить». Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит «обнуление» взаимных претензий?» – язвительно пишет Коболев.

Напомним, вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что абсурдные претензии на десятки миллиардов долларов к российскому «Газпрому» от украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз» не позволяют Москве заключить транзитный контракт на прокачку газа через ГТС Украины в Европу.

По его словам, Россия не может планировать прокачку газа в условиях, когда Украина устраивает против «Газпрома» в Стокгольме «арбитражную вакханалию». Между тем, без российского транзитного газа ГТС Украины «просто развалится».

Как сообщал «Новый День», недавно президент РФ Владимир Путин заявил в Будапеште на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что Украина должна отказаться от всех арбитражных претензий к «Газпрому», если хочет сохранить транзит российского газа в Европу по своей территории.

По словам Путина, Россия также откажется от судебных претензий к «Нафтогазу» и готова поставлять газ напрямую Украине по цене, существенно меньшей, чем так называемый «реверсный газ», который сейчас закупает Киев.

«Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды «Газпрому» к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке.

Хотя «Газпром» ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме», – отметил Путин, имея в виду решение Стокгольмского арбитража, обязавшего «Газпром» выплатить «Нафтогазу» около 3 млрд долларов.

Между тем, сегодня в Киеве заявили, что Украина готова к прекращению транзита российского газа, поскольку в подземные хранилища закачано рекордное количество топлива, которого хватит на весь отопительный сезон.

Такое заявление сделал министр энергетики страны Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV. Таким образом, по его словам, Украина может пройти отопительный сезон «вообще без транспортировки или поставок газа».

В то же время глава украинского минэнерго подчеркнул, что Киев «не исключает приоритетность» подписания нового договора о газовом транзите. «Мы понимаем важность подписания нового договора с Россией о транзите газа», – подчеркнул Оржель.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.11.19

Зеленский может не дождаться встречи «нормандской четвёрки» в 2019 году. / Украину внесли в пятёрку смертельно опасных для журналистов стран. / Чиновники Крыма рассылают тысячи писем в день, тратя на это бюджетные миллионы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»