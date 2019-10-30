Нафтогаз признал геополитическое поражение от Газпрома – и пообещал судиться

НАК «Нафтогаз» Украины утверждает, что разрешение, выданное «Газпрому» Данией на прокладку газопровода «Северный поток – 2» в своих экономических водах, принято не на основе традиционных торговых отношений, а под давлением «геополитического оружия» России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке написал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

При этом он заявил, что Украина продолжит практику бесконечной подачи исков в европейские суды против «Газпрома», несмотря на угрозу неподписания Россией нового транзитного договора на прокачку газа через «Незалежную».

«Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения.

Действенное противодействие агрессии в сегодняшнем мире – санкции западных государств. Планируем максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении.

А нам свое делать. Еще более важным становится завершение реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства в Украине. Это законодательство будет защищать нас так же, как защищает потребителей Евросоюза.

Сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между Нафтогазом и Газпромом, а также качественный анбандлинг (разделение газодобычи и транспортировки газа – прим. «НД»), который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС», – пообещал Коболев.

Напомним, вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова обсуждать с Украиной подписание нового договора на транзит газа в Европу, но только в пакетном соглашении, которое включает отказ Киева от многочисленных судебных исков к «Газпрому».

Как сообщал «Новый День», сегодня Копенгаген после долгих проволочек выдал оператору газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream AG разрешение на прокладку трубы в территориальных водах Дании.

Задержка с выдачей разрешения не позволяла «Газпрому» завершить прокладку второй ветки подводного газопровода из России в Германию.

В случае отказа на прокладку трубопровода компании Nord Stream AG пришлось бы обходить датские воды, что неизбежно увеличивало стоимость проекта, а главное – срывало намеченную на конец года дату ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.10.19

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