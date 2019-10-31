Зеленский пожалел Европу и попенял неразумной Дании

Строительство газопровода «Северный поток – 2» ведёт к геополитическому ослаблению Европы и к усилению России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве по итогам заседания комиссии Украина-НАТО заявил президент «Незалежной» Владимир Зеленский.

По мнению украинского президента, если бы Европа прислушалась к его мнению, то образумила бы Данию, которая дала «Газпрому» разрешение на прокладку газопровода в своих водах.

«Это не просто вопрос строительства «Северного потока – 2», это не просто вопрос энергетической безопасности, это вопрос геополитический. Это усиливает Россию и ослабляет Европу. Это, наверное, мое мнение и мнение нашего правительства... Если бы все зависело только от меня, то Дания, наверное бы, не подтвердила...», – заявил Зеленский.

Напомним, кроме Дании, разрешение на строительство «Северного потока – 2» выдали Финляндия, Швеция и Германия.

Как сообщал «Новый День», вчера Копенгаген после долгих проволочек разрешил оператору газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream AG проложить трубу в экономических водах Дании.

Задержка с выдачей разрешения не позволяла «Газпрому» завершить прокладку второй ветки подводного газопровода из России в Германию.

В случае отказа на прокладку трубопровода компании Nord Stream AG пришлось бы обходить датские воды, что неизбежно увеличивало стоимость проекта, а главное – срывало намеченную на конец года дату ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».

Кроме Украины, которая теряет свою роль главного транзитёра российского газа в Европу, против строительства газопровода активно выступали США, Польша и прибалтийские страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.10.19

В Донецке обвинили Киев в блокировании обмена пленными. / Крымчанам придется платить налог на жилье. / Украину обвиняют в уничтожении Каркинитского залива. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»