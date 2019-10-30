Дания сдалась и одобрила проект «Северный поток – 2»

Копенгаген после долгих проволочек выдал оператору газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream AG разрешение на прокладку трубы в территориальных водах Дании.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это следует из сообщения Датского энергетического агентства.

Задержка с выдачей разрешения не позволяла «Газпрому» завершить прокладку второй ветки поводного газопровода из России в Германию.

В случае отказа на прокладку трубопровода компании Nord Stream AG пришлось бы обходить датские воды, что неизбежно увеличивало стоимость проекта, а главное – срывало намеченную на конец года дату ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».

«Дания обязуется разрешить прокладку трубопровода с учетом заботы о ресурсах и окружающей среде, и при необходимости готова указать маршрут, по которому его можно проложить» – говорится в заявлении Датского энергетического агентства.

Напомним, против строительства газопровода активно выступали США, Польша, прибалтийские страны и Украина, которая теряет свою роль главного транзитёра российского газа в Европу.

Проект Nord Stream предполагает прокладку от России до Германии по дну Балтийского моря двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

До этого, разрешение на строительство уже выдали Финляндия, Швеция и ФРГ.

Как сообщал «Новый День», в начале октября стало известно, что Дания сняла политические вопросы к прокладке газопровода «Северный поток – 2».

В качестве дополнительного аргумента в пользу одобрения проекта эксперты назвали экологические соображения, а также приостановку добычи на крупнейшем датском месторождении, что заставляет страну задуматься о замещении собственного природного газа норвежским или российским.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.10.19

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