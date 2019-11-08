Германии не удалось принять закон в интересах «Северного потока-2»

Парламент Германии не принял в ночь на пятницу, 8 ноября, закон, смягчающий условия газовой директивы ЕС и позволяющий обойти ограничения для газопровода «Северной поток-2».

Документ поддержали 133 депутата при необходимых для принятия решения 355 голосах. Заседание было закрыто без утверждения закона. Новое заседание назначено на 9 утра 8 ноября. Когда вопрос о поправках к газовой директиве будет рассмотрен вновь, пока неизвестно. Повестка дня заседания в пятницу не включает рассмотрение данного законопроекта, передает «Прайм».

Накануне украинские власти призвали Германию не поддерживать новый закон. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, поддержка этой инициативы нанесет «серьезный ущерб энергетической безопасности ЕС» и нарушит консенсус между всеми странами Евросоюза.

6 ноября стало известно, что представители правящей коалиции Германии подготовили законопроект, предусматривающий смягчающие поправки к газовой директиве ЕС и разрешающий оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод «Северный поток-2».

Как сообщал «Новый День», в конце октября Дания после долгих проволочек выдала Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку трубы в территориальных водах Дании. Задержка с выдачей разрешения не позволяла «Газпрому» завершить прокладку второй ветки подводного газопровода из России в Германию.

В середине апреля в ЕС были приняты поправки к газовой директиве, согласно которым на газопроводы, проходящие через территории государств – членов Евросоюза, будут распространяться действующие в ЕС правила, которые запрещают совмещение продажи и транспортировки газа. Это означает, что компания-оператор «Северного потока-2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. При этом возможны исключения, но только с одобрения Еврокомиссии. Министр энергетики РФ Александр Новак тогда заявил, что поправки не помешают «Северному потоку-2».

Новый законопроект немецкого парламента, в случае его утверждения, фактически отменяет ужесточенные правила ЕС.

Между тем «Газпром» прорабатывает вариант с выполнением требований третьего энергетического пакета. По данным ряда немецких СМИ, газовый холдинг создал предприятие-оператор для участка трубопровода в водах ФРГ.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 08.11.19

США и Украина проголосовали в ООН против антифашистской резолюции. / Украинскую ГТС приобретёт западный партнёр «Газпрома». / «Левые» Екатеринбурга не стали отмечать годовщину Революции все вместе (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»