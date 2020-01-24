США «отсрочили» запуск «Северного потока – 2» на два года

Ближайшие два года России не удастся достроить газопровод «Северный поток – 2», заявил директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council) Джон Хербст, выступая на форуме в Давосе.

Он считает, что Украина должна благодарить Вашингтон за введенные санкции, которые позволили заморозить строительство трубопровода на финальной стадии. Хербст подчеркнул, что благодаря этим мерам Киев на несколько лет защищен от Кремля, который «политизирует вопрос газа», пишет Liga.net.

Хербст также выразил уверенность в том, что европейцы также должны остаться довольны, так как Москва потеряла возможность шантажировать страны Восточной Европы.

Между тем, две недели назад канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о безусловной поддержке Германией проекта «Северный поток – 2» и необходимости доведения его до конца. По ее словам, «Северный поток – 2» – исключительно экономический проект, а экстерриториальные санкции США против газопровода неприемлемы.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что Россия достроит газопровод самостоятельно, без участия западных компаний, не позднее певого квартала следующего года.

Напомним, 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против «Северного потока-2». Ограничения направлены против европейских компаний-подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода. В результате швейцарская Allseas, прокладывавшая трубы по дну Балтийского моря, остановила работы и покинула акваторию. Однако российские власти и глава «Газпрома» Алексей Миллер заявили, что газопровод будет достроен.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 24.01.20

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