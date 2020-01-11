Меркель и Путин договорились о скорейшей достройке «Северного потока – 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о безусловной поддержке Германией проекта «Северный поток – 2» и необходимости доведения его до конца.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам рабочей встречи в Кремле.

По словам Меркель, «Северный поток – 2» исключительно экономический проект, а экстерриториальные санкции США против газопровода неприемлемы.

Между тем, Владимир Путин заявил, что Россия достроит газопровод самостоятельно, без участия западных фирм, и обозначил сроки окончания строительства.

«Мы сможем достроить его без помощи иностранных партнеров. Вопрос сроков – единственный, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Но надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает», – сообщил президент РФ.

Напомним, 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против «Северного потока-2». Ограничения направлены против европейских компаний-подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода. В результате швейцарская Allseas, прокладывавшая трубы по дну Балтийского моря, остановила работы и покинула акваторию.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.01.20

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