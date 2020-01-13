Украинский посол отчитал МИД Австрии за поддержку «Северного потока – 2»

Подписанный недавно 5-летний контракт на транзит газа между Москвой и Киевом не отражает интересы Украины, пока не снята угроза достройки газопровода «Северный поток – 2».

Утверждение главы МИД Австрии о том, что газопровод помогает диверсифицировать поставки газа в Европу и не ущемляет Украину, является «плохой идеей».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский посол в Вене Александр Щерба.

«Господин Министр Шалленберг, со всем уважением, Нордстрим-2 «влияет» на интересы Украины примерно так, как удавка «влияет» на дыхание. Ставить сейчас существование украинской трубы в зависимость от российской доброй воли – плохая идея. Этой доброй воли нет», – негодует украинский дипломат.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью Die Press, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются неприемлемыми.

«Мы отвергаем экстерриториальные санкции. Это неприемлемо», – заявил Шалленберг.

«Мы не можем продолжать использовать методы 30-летней давности. Мир стал многополярным», – добавил министр, имея в виду грубые односторонние действия США в чувствительных для Европы отношениях с Россией.

Напомним, недавно Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам рабочей встречи в Кремле заявила о безусловной поддержке Германией проекта «Северный поток – 2» и необходимости доведения его до конца.

Как сообщал «Новый День», 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против «Северного потока-2». Ограничения направлены против европейских компаний-подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода. В результате швейцарская Allseas, прокладывавшая трубы по дну Балтийского моря, остановила работы и покинула акваторию.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.01.20

Субъективная статистика: в Крыму продолжают надувать «туристический пузырь». / Крым стал лидером юга России по ущемлению свободы слова в СМИ. / Вдоль побережья Крыма отменили пограничный режим. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»